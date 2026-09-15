كشف تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) للأندية خلال عام 2026، حضوراً سعوديّاً لافتاً في قائمة الأفضل على مستوى القارة الآسيوية، مع تصدُّر الأندية السعودية المراكز الأولى في التصنيف القاري.



وجاء نادي الهلال في المركز الأول آسيويّاً والـ25 عالميّاً، ليواصل حضوره القوي على الساحة القارية والعالمية، مستفيداً من نتائجه ومستوياته خلال الفترة الأخيرة.



وحلّ نادي الأهلي في المركز الثاني آسيويّاً والـ52 عالميّاً، فيما جاء نادي النصر ثالثاً على مستوى القارة، واحتل المركز الـ92 عالميّاً.



أما نادي الاتحاد، فجاء في المركز السادس آسيويّاً والـ136 عالميّاً، بينما احتل نادي القادسية السعودي المركز الـ17 آسيويّاً والـ243 عالميّاً.



ويعكس التصنيف الحضور المتنامي للأندية السعودية في المنافسات القارية والدولية.