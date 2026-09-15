نجت امرأة صينية بأعجوبة بعدما قفزت من سيارة متحركة داخل نفق «تشيانغجيانغ» بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ، لتتفادى الاصطدام بشاحنة، قبل نقلها إلى المستشفى.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة خروج المرأة من نافذة المقعد الأمامي لسيارة بيضاء، ثم صعودها إلى سقفها والقفز بذراعين مفتوحتين إلى المسار الأوسط داخل النفق.

وسقطت المرأة أمام شاحنة ثقيلة، ما دفع سائقها إلى الفرملة الحادة والانحراف بشكل مفاجئ، حتى كادت الشاحنة تنقلب، فيما غيّرت شاحنة نصف مقطورة خلفها مسارها سريعاً لتفادي الاصطدام.

ورغم خطورة المشهد، حالت سرعة استجابة السائقين دون وقوع حادث أكبر، فيما غادرت السيارة البيضاء والمرافقون المكان قبل وصول فرق الإنقاذ التي استدعاها مركز مراقبة النفق.

ونُقلت المرأة لاحقاً إلى المستشفى، وأُفيد بأنها أصيبت، دون أن تكون حالتها مهددة للحياة.