تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حالة من الخوف والهلع بين ركاب طائرة إيرانية، بعدما تعرضت لاضطراب شديد تسبب في أضرار بأجزاء من المقصورة الداخلية، قبل أن يعلن قائدها حالة الطوارئ ويقرر العودة إلى مطار مشهد شمال شرقي إيران.

وأظهر المقطع تكسر وانهيار جزء من السقف الداخلي للطائرة، وسط صرخات الركاب وحالة من الذعر داخل المقصورة.

وأفاد ناشطون، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية اليوم (الثلاثاء)، بأن عدداً من المواطنين العراقيين كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 737» وتابعة لشركة «سبهران» للطيران، وكانت في رحلة من مشهد إلى مدينة كرمانشاه غربي إيران.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرضت الطائرة لخلل فني بعد الإقلاع تمثل في إحدى عجلاتها، مع احتمال تعرض المحرك لأضرار، ما دفع قائدها إلى إعلان حالة الطوارئ والعودة إلى مطار مشهد.

وهبطت الطائرة بسلام، دون أنباء عن وقوع إصابات بين الركاب.

وعقب الحادثة، أُغلق المدرج 31 الأيسر في مطار مشهد مؤقتاً، وسط توقعات بحدوث تأخيرات أو تغييرات في مواعيد بعض الرحلات القادمة والمغادرة.