تحولت الدببة التي بدأت تظهر قرب التجمعات السكنية في بعض المناطق الروسية إلى مصدر قلق للسكان، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، فيما اضطرت مدارس إلى تعليق الحضور مؤقتاً والانتقال إلى التعليم عن بعد.

وبحسب وكالة «نيا إيكولوجيا»، بدأت مدارس في بلدة نيجني تالّتسي التابعة لمنطقة زاغاييفو في جمهورية بورياتيا، تطبيق التعليم عن بعد اعتباراً من 15 سبتمبر، بعد العثور على آثار دب في جمعية «سولنيتشني» السكنية.

ونقلت الوكالة عن أولياء أمور أن التعليم عن بعد قد يستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما أكد وزير التعليم والعلوم في بورياتيا، فاليري بوزدنياكوف، أن المدارس يمكنها اعتماد هذا النظام عند وجود تهديد لسلامة الأطفال.

وفي جمهورية توفا، فرضت السلطات نظام تأهب مشدداً في 11 منطقة، عقب تزايد ظهور الدببة البنية قرب القرى ومخيمات الرعاة.

وشملت الإجراءات منع دخول المواطنين والمركبات الخاصة إلى الغابات، إلى جانب تعليق الفعاليات الجماعية في المناطق الحرجية والمجاورة لها.