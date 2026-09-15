عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعه الدوري الأول برئاسة بدر بن سليمان الرزيزاء، في مقر الاتحاد بالرياض، بحضور أعضاء المجلس كافة والأمين العام المكلف ماجد آل صاحب، فيما شارك نائب الرئيس المهندس لؤي مشعبي عبر الاتصال المرئي.



واعتمد المجلس تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة، بهدف الإسهام في تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات العاجلة، إلى جانب اعتماد عدد من القرارات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بأعمال الاتحاد ومشاريعه للمرحلة القادمة.



وأكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان وتهيئة الممكّنات اللازمة كافة لتحقيق المستهدفات، وأداء مهامها وفق أعلى معايير العمل المؤسسي، بما يضمن استقرار العمل خلال الموسم الرياضي الحالي دون تأثر.



وفي سياق متصل، اطّلع المجلس على برامج إعداد المنتخبات الوطنية للعام 2026، ومنها البرنامج الإعدادي لمشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة خليجي 27 وكأس آسيا 2027، ومنتخب تحت 21 عاماً في دورة الألعاب الآسيوية 2026.



وشدد المجلس على أهمية استمرار تنفيذ البرامج الإعدادية وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن استقرار التحضيرات للاستحقاقات القادمة، وتوفير كامل الدعم والمتطلبات اللازمة لتنفيذها.



كما استعرض المجلس التوجهات الإستراتيجية للاتحاد ومستهدفاته للمرحلة القادمة، وما تتضمنه من أولويات تعكس رؤية المجلس، وتستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب منظومة كرة القدم السعودية وتعزيز كفاءة العمل.



وفي مستهل الاجتماع، رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على ما تحظى به كرة القدم السعودية من دعم واهتمام كبيرين، مؤكدين أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في مسيرة الاتحاد وتعزيز حضور المملكة على المستويين القاري والدولي.



كما ثمّن المجلس الدعم والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، للاتحاد السعودي لكرة القدم وبرامجه.



ووجّه المجلس شكره وتقديره إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي منحتها للمجلس، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة للعمل بالشراكة مع الأندية وتحقيق تطلعات جميع الأطراف في كرة القدم السعودية.