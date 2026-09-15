سجل العين الإماراتي فوزه الرابع على النصر بعد انتصاره اليوم (الثلاثاء) بنتيجة رباعية، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.



وكان الفريقان قد التقيا في 6 مواجهات بدوري أبطال آسيا، ويميل سجل المواجهات لمصلحة الفريق الإماراتي، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، مقابل انتصارين للنصر.



وجاءت المواجهة الأولى بين الفريقين في 2020 عندما نجح النصر في الفوز على العين بنتيجة 2-1 ضمن دور المجموعات.



وتجددت المواجهات بين الفريقين في السنوات التالية وتمكن العين من تحقيق الفوز على النصر في ثلاث مباريات بنتائج 1-0 في مباراتين وركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وكان الانتصار بركلات الترجيح في ربع نهائي نسخة 2024، بعدما حسم العين المواجهة بنتيجة 6-5 من علامة الجزاء في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



أما المواجهة ما قبل الأخيرة التي جمعت النصر والعين في دوري أبطال آسيا فشهدت تفوقاً كبيراً للفريق النصراوي، بعد ما حقق الفوز بنتيجة 5-1 في دور المجموعات لنسخة 2025.



وأخيراً جدد العين اكتساحه النصر هذا المساء، وسجل فوزه الرابع بنتيجة قاسية، بعد أن قدم أداء قوياً ومميزاً استحق من خلاله الفوز وحصد أولى نقاطه الثلاث في هذه النسخة.