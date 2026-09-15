نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا، خلال الفترة من 4-11 سبتمبر 2026، بمشاركة (20) متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة (29) عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول المحتاجة، لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.