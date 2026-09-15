أعلن نادي لانس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد، اليوم (الثلاثاء)، إنهاء تعاقده مع مدربه الألماني دينو توبمولر.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، قرر نادي لانس الفرنسي ومدربه دينو توبمولر إنهاء تعاقدهما بالتراضي».

سبب إنهاء العقد

وأضاف البيان: «عقب سلسلة من المناقشات بشأن أوضاع المجموعة، وآلية العمل وتنظيم الجهاز الفني، أبلغ نادي لانس مدربه رغبته في إعادة هيكلة الجهاز، ولكن نظراً إلى عدم إمكانية توافق دينو توبمولر مع هذه التغييرات الهيكلية، قرر النادي، انطلاقاً من مسؤوليته، إنهاء مهمته، إلى جانب مهمتي مساعديه».

بديل مؤقت

واختتم البيان: «سيتولى يانيك كاهوزاك قيادة لانس من مقاعد البدلاء خلال مواجهة الفريق أمام موناكو».

مشوار توبمولر مع لانس

وقاد توبمولر لانس في ست مباريات فقط، بدأها بالتتويج بكأس السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، فيما خاض 4 مباريات في الدوري الفرنسي، حقق خلالها فوزاً وحيداً وتعادلاً مقابل هزيمتين.

وفي دوري أبطال أوروبا، قاد المدرب الألماني لانس للفوز على سلافيا براج التشيكي 3-2 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

غياب سعود

يُذكر أن سعود عبدالحميد غاب عن المشاركة مع لانس في آخر 4 مباريات بسبب الإصابة، ومنذ ابتعاده لم يحقق الفريق سوى انتصار وحيد.