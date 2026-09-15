بينما كانت والدته تنتظر نصيب أسرتها من المساعدات، اختار طفل سوداني سلةً غذائية تحمل شعار المملكة العربية السعودية، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليتكئ عليها ويغفو بهدوء؛ وكأن الطمأنينة وصلت إليه قبل أن تصل المؤونة إلى منزله.

في الصورة، لا يحتاج المشهد إلى كثير من الكلمات؛ طفل ينام آمناً، ويد أمٍّ تمتد بحنان لتظلله وتحرس غفوته، وسلة غذائية تحولت في لحظة إنسانية عابرة إلى وسادة تحمل رأسه الصغير، وإلى جدار يستند إليه قلب والدته المتعب.

لم يكن الطفل يعرف ما تحمله السلة من مواد غذائية، ولا المسافات التي قطعتها حتى تصل إليه، لكنه أدرك بلغته البريئة أنها مكان آمن للنوم. غفا فوق اسم المملكة وشعار مركز الملك سلمان للإغاثة، مطمئناً إلى يد أمه، غير عابئ بضجيج الانتظار وقسوة الظروف المحيطة.

اختزلت الصورة معنى العمل الإنساني في أبسط صوره وأعمقها؛ فالمساعدة ليست أرقاماً تُدرج في التقارير، ولا طروداً تُسلَّم وتنتهي مهمتها، بل حياة تستعيد بعض توازنها، وأمٌّ تشعر بأن هناك من يقف إلى جوارها، وطفل يجد مساحة صغيرة من الأمان وسط واقع أثقلته الأزمات.

لتبقى أرض السودان، حيث ألقت الظروف الإنسانية الصعبة بظلالها على الأسر والأطفال، شاهداً على العطاء السعودي الذي يحمل الغذاء والدواء والمأوى، بل إنه يحمل قبل ذلك رسالة تضامن لا تخطئها القلوب: «أن الإنسان في محنته ليس وحده».