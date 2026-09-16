ماذا قالت كارول سماحة بعد لقائها الرئيس اللبناني؟

وثقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لقاءً جمعها برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون، عبر صور شاركتها مع جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن اعتزازها باللقاء وتفاؤلها بمستقبل بلدها.

كارول سماحة توثق اللقاء

وشاركت سماحة صورًا من اللقاء، وحرصت على توجيه رسالة خاصة عقب اللقاء، قالت فيها: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والسيدة الأولى نعمت عون».



حديث عن لبنان

وأوضحت كارول أن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات، دون الكشف عن تفاصيل النقاش، مكتفية بالإشارة إلى أجواء اللقاء والرسالة التي أرادت توجيهها بشأن مستقبل لبنان قائلة: «تحدثنا في أمور كثيرة، وإن شاء الله لبنان دائمًا بكون أفضل».





نشاط غنائي جديد

وعلى الصعيد الفني، واصلت كارول سماحة حضورها الغنائي من خلال طرح «يا حظي»، التي أطلقتها عبر «يوتيوب» ومختلف المنصات الموسيقية، بالتزامن مع فيديو كليب اعتمد في تنفيذه على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت الأغنية من كلمات محمد نصار وتوزيع ألكسندر، بينما تولى هاني محروس أعمال الميكس والماسترينغ، فيما حمل الجانب الإبداعي للعمل توقيع روجر غنطوس.

وعن خطوة الذكاء الاصطناعي، أكدت سماحة في تصريحات تلفزيونية أن توظيف التكنولوجيا في العمل جاء باعتبارها أداة يمكن الاستفادة منها في دعم الإبداع الفني، وليس بديلًا عن الفنان.