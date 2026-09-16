حصلت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان على تعويض رمزي قدره يورو واحد فقط، في ختام الدعوى المدنية المرتبطة بعملية السطو الشهيرة التي تعرّضت لها داخل فندق بباريس عام 2016، حين قُيّدت تحت تهديد السلاح وسُرقت مجوهراتها؛ وبينها خاتم خطبتها الذي تجاوزت قيمته أربعة ملايين دولار.

وجاء هذا التعويض الرمزي بناءً على طلب كارداشيان نفسها من بعض المُدانين في القضية، المعروفة إعلامياً باسم (عملية اللصوص الأجداد) بسبب تقدّم أفراد العصابة في العمر. وقد ارتدى اللصوص يوم الحادثة أقنعة تزلج وتنكروا في زي ضباط شرطة قبل تنفيذ أكبر عملية سرقة مجوهرات في فرنسا خلال عقدين، فيما لم يُعثر على معظم المسروقات حتى اليوم.

وخلال جلسات المحكمة عام 2025، قالت كارداشيان إنها ظنت أنها ستُقتل في تلك الليلة، مؤكدةً أن الصدمة النفسية بقيت ملازمة لها رغم مرور السنوات. وقد خاطبت العقل المدبر للسرقة، أومار آيت خيداش، الذي كان يبلغ 69 عاماً آنذاك، قائلة إنها تسامحه، لكن ذلك لا يمحو ما عاشته من رعب.

وفي السياق نفسه، حصل موظف الاستقبال في الفندق، وهو مدعٍ آخر في القضية، على نحو 110 آلاف يورو من أصل 500 ألف كان يطالب بها، بعد أن أكد أنه تعرّض لضرر مباشر خلال عملية السطو.

وحُكم على آيت خيداش بالسجن ثلاث سنوات، فيما أدين سبعة آخرون بجرائم مرتبطة بالسرقة التي بقيت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في فرنسا؛ نظراً لطبيعة منفذيها وقيمة المسروقات والصدمة التي خلّفتها لدى الضحية.