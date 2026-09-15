تستعد الفنانة مي عمر لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حليمة جبران»، الذي يجمعها مع إنجي المقدم، بيومي فؤاد، ومحمد لطفي، في عمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير، يمتد إلى 30 حلقة.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي؛ حيث تتشابك العلاقات والصراعات داخل بيئة مليئة بالتفاصيل، مع اعتماد بناء درامي يجمع بين القصص المتصلة والمنفصلة؛ ما يمنح مساحة واسعة لتقديم شخصيات متعددة وأحداث متلاحقة.

وأوضحت مي عمر أن (حليمة جبران) يمثل تجربتها الرمضانية الرابعة على التوالي، بعد مشاركتها في (نعمة الأفوكاتو)، و(إش إش)، و(الست موناليزا) الذي عُرض في الموسم الماضي، مؤكدةً أن العمل الجديد يحمل روحًا مختلفة ويقدّمها في مساحة تمثيلية جديدة.

وتشارك مي أيضًا في بطولة فيلم (هيروشيما) إلى جانب أحمد السقا وباسم سمرة وشيرين رضا وحنان مطاوع؛ وهو عمل يجمع بين الأكشن والتشويق، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال. كما تنتظر عرض فيلم (الغربان) مع عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وماجد المصري، وتدور أحداثه عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية في إطار درامي تاريخي.

وعبّرت مي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم (شمشون ودليلة)، مؤكدة أن أكثر ما جذبها إلى العمل هو اختلافه عن تجاربها السابقة، إذ يجمع بين الأكشن والكوميديا والمغامرة في قالب خفيف مليء بالمفاجآت. وأشارت إلى أن شخصية «دليلة» تمثل تحديًا جديدًا لها، فهي فتاة ذكية ومراوغة تعيش وسط عالم مليء بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة، ما منحها فرصة لتقديم جانب مختلف من قدراتها الفنية والابتعاد عن المناطق الآمنة.



