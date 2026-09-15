أعاد الموسيقار هاني فرحات إشعال الجدل حول لقب (صوت مصر)، بعدما أكد في لقاء تلفزيوني أن الفنانة أنغام هي الأجدر بحمله، مشيرًا إلى أنها قدّمت نموذجًا فنيًا يستحق أن يُدرَّس للأجيال الجديدة.

قال فرحات: إن أنغام تمثل حالة فنية متكاملة منذ بداياتها حتى اليوم، وإن مسيرتها تجعلها نموذجًا يُحتذى لأي موهبة تبحث عن طريقها. وأوضح أن الجدل حول اللقب غير مبرر، مؤكدًا أن وجود أصوات كبيرة مثل أنغام وشيرين ومي فاروق وشادية وأم كلثوم ونجاة هو ما يمنح مصر ثراءً فنيًا، لكنه شدد على أن أنغام «تستحق مليون في المية لقب صوت مصر»، بينما وصف شيرين عبد الوهاب بأنها «إحساس مصر»، معتبرًا أن لكل منهما بصمة خاصة لا يمكن تجاهلها.

وأضاف أن منح مثل هذا اللقب لأي فنان يجب أن يخضع لشروط واضحة، وأن أنغام تحقق هذه الشروط بجدارة، سواء في التزامها الفني أو حضورها أو قدرتها على تقديم أعمال تعيش طويلًا في ذاكرة الجمهور.

وكانت أنغام قد أحيّت حفلاً ناجحًا ضمن موسم جدة في أغسطس الماضي، وقدمت خلاله مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد إلى جانب أعمالها التي ارتبط بها الجمهور على مدى سنوات، وسط تفاعل كبير استمر لأكثر من ساعتين.