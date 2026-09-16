هزّ حريق ضخم منطقة الأبعدية في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بعدما التهمت النيران ستة منازل وسبعة أحواش في مشهد اتّسم بصرخات الأهالي وتصاعد ألسنة اللهب، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطاراً يفيد باندلاع النيران في عددٍ من المنازل المشيدة بالطوب والمسقوفة بالبوص وجريد النخل، إلى جانب أحواش مبنية بالطوب الأبيض؛ ما أسفر عن خسائر مادية واسعة للأسر المتضررة.

وتحركت القيادات التنفيذية والأمنية إلى الموقع، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، لتنفيذ أعمال المحاصرة والتبريد وضمان عدم تجدد الاشتعال.

ونقلت سيارات الإسعاف شخصين أصيبا بكدمات وسحجات بسيطة إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما أكدت المحافظة أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

ووجّه محافظ سوهاج اللواء طارق راشد الأجهزة المعنية بتقديم الدعم الفوري للأسر المتضررة، وتوفير مهمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والعينية، مع التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما شدّد على سرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات القانونية، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر بدقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأسر المتضررة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية تواجدها الميداني في موقع الحريق لمتابعة أعمال الحصر وتقديم الدعم اللازم، وسط حالة من التأهب لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة.