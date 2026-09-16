أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- الاستهدافات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، وإرهاب المسلمين ومقدساتهم ومساجدهم، واستفزازهم بانتهاك حرمة المقدسات.

وفي بيان للأمانة العامة، ندّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالنهج الإرهابي لميليشيا الحوثي، وما قامت به من هجمات تمسّ المقدسات والمساجد، وشملت المدارس والأعيان المدنية، في انتهاك سافر لقيم الدين الحنيف وأبسط المبادئ الإنسانية، مطالبًا الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بإدانة الاستهدافات التي تعرّضت لها مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ممن يسمون أنفسهم بـ"أنصار الله" وما تعكسه أفعالهم من نهج إرهابي يخالف الحرمات الإلهية بتعريض أرواح المسلمين ومقدساتهم للهلاك، وليس في ذلك مِن نصرةٍ لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، بل خيانة للدين والمسلمين وتنكُّب هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وجدّد معاليه باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيد للتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين، وصون حُرمة المقدسات وأرواح المسلمين، سائلًا الله تعالى أن ينصرها على المعتدين الآثمين الذين انتهكوا حرمات الله ومقدسات المسلمين، وأن يحفظها وبلاد المسلمين ومقدساتهم أرضًا وقيادةً وشعبًا من كل مكروه.