أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن فريقه كان يستحق الخروج بشباك نظيفة من أمام فريق الغرافة القطري في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بهدفين لهدف وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال إنزاغي: «بالتأكيد لم نكن نريد استقبال الهدف، وربما كانت هناك مخالفة على الحبشي، لكن كان علينا أن نكون أكثر انتباهًا، وكان من المفترض أن تنتهي المباراة بنتيجة 2ـ0، خصوصًا أننا كنا في نهايتها».



وأشاد إنزاغي بالمستوى الذي قدمه سايمون في مشاركته الأولى، قائلًا: «قدم سايمون مباراة كبيرة، وهو يستحق ذلك لأنه يعمل بشكل جيد جدًا، وخروجه كان بسبب التشنجات العضلية، ولو لم يتعرض لها لاستمر في الملعب، لأنه كان يستحق البقاء».



وأضاف: «تدرب سايمون بصورة رائعة خلال الشهرين الماضيين منذ بداية فترة الإعداد، ونعرف أن هناك حدًا لعدد اللاعبين الأجانب في الدوري، لكنه يستحق الإشادة على المستوى الذي قدمه».



وتطرق المدرب الإيطالي إلى روبن نيفيز، مؤكدًا وقوف جميع مكونات النادي إلى جانبه، وقال: «نحن جميعًا قريبون جدًا من روبن؛ الجهاز الفني وزملاؤه والنادي والجماهير، والجميع أظهر دعمًا كبيرًا له».



وأضاف: «ما حدث في المباراة الماضية كان أمرًا خطيرًا لا ينبغي أن يحدث أبدًا، لكن روبن يعرف جيدًا حجم الدعم والمساندة التي يحظى بها من الجماهير ومن الجميع».



وعن بداية الهلال، قال إنزاغي: «بدأنا بشكل جيد جدًا، لكننا نعرف أنها مجرد بداية. خضنا تسع مباريات، حققنا ثمانية انتصارات وتلقينا خسارة واحدة، ونحن في صدارة الترتيب، ونملك أفضل هجوم وأفضل دفاع».



وتابع: «ينتظرنا أكثر من 50 مباراة، وعلينا الاستمرار في العمل واللعب كفريق واحد. هناك انسجام كبير داخل المجموعة، واللاعبون يعملون كل يوم بصورة رائعة، والجميع يتقبل المشاركة أو الجلوس على مقاعد البدلاء».



وعن الغائبين، قال: «نأمل أن يكون سالم وثيو هيرنانديز والعازمي متاحين عند استئناف الدوري، فهم ثلاثة لاعبين مهمين، وعودتهم ستمنحنا خيارات أكبر في التدوير، خصوصًا أننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام».