يلجأ كثيرون إلى المكملات الغذائية بهدف تحسين النوم وزيادة الطاقة والتركيز أو تعويض نقص بعض العناصر، إلا أن تناولها دون التأكد من الحاجة إليها أو معرفة تأثيرها في الأدوية المستخدمة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

وحذر خبراء من أن بعض المكملات الشائعة قد تزيد خطر النزيف، أو تؤثر في وظائف الكلى والقلب، أو تقلل فاعلية بعض الأدوية الموصوفة طبياً، خصوصاً عند استخدامها بجرعات مرتفعة أو بالتزامن مع أدوية أخرى، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال الصيدلي بالفيندر ديول، من «هابي فارمسي»، إن بعض المكملات قد تغير طريقة عمل الدواء الموصوف أو تزيد من تأثيره، مشدداً على أهمية استشارة الصيدلي قبل إضافة أي مكمل جديد لمن يتناولون الأدوية بانتظام.

المغنيسيوم والأدوية

ويحظى المغنيسيوم بشعبية متزايدة، خصوصاً مع الترويج لدوره في تحسين النوم، وهو عنصر يوجد طبيعياً في الخضروات الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، ويسهم في إنتاج الطاقة وتنظيم الجهاز العصبي والحفاظ على صحة العظام.

إلا أن مكملات المغنيسيوم قد تعيق امتصاص بعض الأدوية، بينها أدوية هشاشة العظام، و«ليفوثيروكسين» المستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية، إضافة إلى بعض المضادات الحيوية، ما يستدعي معرفة الفترة الزمنية المناسبة بين تناول المكمل والدواء.

الكركم وخطر النزيف

كما تشمل التحذيرات مكملات الكركم ذات التركيز المرتفع من مادة «الكركمين»، التي ارتبطت بفوائد محتملة في تخفيف آلام المفاصل وعسر الهضم والالتهابات.

ووفق الخبراء، قد تؤدي الجرعات العالية من الكركمين إلى زيادة خطر النزيف، خصوصاً لدى من يتناولون أدوية تقلل قدرة الدم على التجلط، كما ارتبطت بعض المكملات عالية الجرعة بزيادة احتمالات الإصابة بحصوات الكلى والتأثير في فاعلية بعض الأدوية.

وأوضحوا أن هذه المخاطر ترتبط بصورة أساسية بالمكملات المركزة، وليس باستخدام الكركم ضمن النظام الغذائي المعتاد.

الحديد ليس حلاً لكل حالات التعب

وحذر الخبراء من تناول مكملات الحديد لمجرد الشعور بالتعب، مؤكدين ضرورة التأكد أولاً من وجود نقص فعلي في مستويات الحديد.

وقد يؤدي تناوله من دون حاجة إلى الإمساك والغثيان وآلام البطن، دون معالجة السبب الحقيقي للإرهاق، الذي قد يرتبط بحالات صحية أخرى.

تداخلات عشبة «سانت جون»

ومن المكملات العشبية التي تستدعي الحذر عشبة «سانت جون» (St John's Wort)، المستخدمة في بعض حالات الاكتئاب الخفيفة والمتوسطة، إذ قد تتداخل مع عدد كبير من الأدوية، بينها مضادات الاكتئاب، وموانع الحمل الهرمونية، ومميعات الدم، وبعض أدوية علاج السرطان.

كما أن استخدامها بالتزامن مع بعض مضادات الاكتئاب قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط في مستويات السيروتونين وحدوث «متلازمة السيروتونين»، التي قد تشمل أعراضها الارتباك والتهيّج وتسارع ضربات القلب والتعرق والرعشة.

بدائل الملح والبوتاسيوم

ولا تقتصر المخاطر على المكملات التقليدية، إذ قد تحتوي بعض بدائل الملح ومنتجات الصوديوم المنخفض على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم.

وقد يشكل ذلك خطراً على الأشخاص الذين يستخدمون بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التي ترفع مستويات البوتاسيوم، إلى جانب الأشخاص الذين يعانون ضعف وظائف الكلى.

وحذر الخبراء من أن ارتفاع البوتاسيوم إلى مستويات كبيرة قد يؤثر في القلب، داعين إلى قراءة مكونات بدائل الملح بعناية واستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المكملات، خصوصاً لمن يستخدمون أدوية بصفة منتظمة.