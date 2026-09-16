أعرب الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن سعادته بالاستمرار مع الفريق، مؤكدًا أن الأجواء داخل النادي تساعده على تقديم عمله بالشكل المطلوب، ومشددًا في الوقت ذاته على طموح فريقه في الذهاب بعيدًا خلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لا سيما بعد البداية القوية بالفوز على الغرافة القطري.



وقال سافيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد نهاية المباراة: «أنا سعيد بالطبع بوجودي هنا حتى الآن، وأقوم بعملي كما ينبغي، وأشعر بأنني في حالة جيدة، كما أن الأمور داخل النادي تسير بشكل جيد».



وعن الأمور المتعلقة بالجهاز الفني والتعاقدات، قال: «أنا لاعب، ولست الشخص المسؤول عن هذه الأمور، فمسؤولية التعاقدات والقرارات المتعلقة بالجهاز الفني ليست من اختصاصي، لذلك لا أستطيع الإجابة عن بقية السؤال».



وتحدث سافيتش عن طموحات الهلال في البطولة، قائلًا: «نحن الآن في العام الرابع، وفي الأعوام الثلاثة الأولى كنا دائمًا حاضرين ومنافسين، لكن العام الماضي لم تسر الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا».



وأضاف: «سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الوصول إلى النهاية، ونعرف جيدًا أهمية هذه البطولة، وهدفنا مواصلة العمل والمنافسة».



واختتم سافيتش حديثه بالتعبير عن سعادته بالانتصار، مؤكدًا أن الفريق سيواصل العمل من أجل تقديم أفضل ما لديه وتحقيق النتائج الإيجابية خلال المرحلة القادمة.