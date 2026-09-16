وثّق مقطع فيديو متداول اللحظات الأخيرة في جريمة مقتل الموظف بمجلس مدينة كوم أمبو فتحي الميرغني، عمّ الممثل المصري حمدي الميرغني، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل محافظة أسوان.

وأظهر التسجيل المجني عليه وهو يتحدّث إلى أحد الأشخاص في الشارع قبل أن يفترقا، ليعود الأخير ويوجّه نحوه أعيرة نارية من سلاح آلي أردته قتيلاً في الحال.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، ويدعى (ع.أ) وشهرته (زيزو)، تربّص بالميرغني أثناء توجهه إلى عمله، واستوقفه متّهماً إياه بالانتماء لطرف على خلافات ثأرية سابقة مع عائلته. وحين رفض المجني عليه مرافقته مؤكداً عدم صلته بأي نزاعات، عاجله الجاني بوابل من الرصاص بلغ نحو 14 طلقة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وروى صلاح الميرغني (شقيق الضحية) أن شقيقه فوجئ بسيارة تعترض طريقه، ونزل منها شخصان تحدثا معه لثوانٍ قبل أن تتحول المحادثة إلى اعتداء مسلح انتهى بإطلاق النار وفرار الجناة؛ وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وتم دفن جثمان الضحية أمس الثلاثاء، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وكشف دوافع الجريمة، وسط تأكيدات من الأسرة بأن الراحل لم يكن طرفاً في أي خلافات، وأنه زوج وأب لأطفال.

أما الممثل حمدي الميرغني، فنشر، مساء الاثنين، منشوراً نعى فيه عمه بكلمات مؤثرة، طالباً الدعاء له.



