أدانت قطر واستنكرت بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدة أن محاولة المساس بحرمة مكة المكرمة وبيت الله الحرام، قبلة المسلمين وأطهر بقاع الأرض، تمثل عملاً عدوانياً مشيناً وتجاوزاً بالغ الخطورة لكل الخطوط الحمراء الدينية والأخلاقية والإنسانية، واستفزازاً صارخاً لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم.



وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن حرمة الأماكن المقدسة وأمنها وسلامة قاصديها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضع استهداف أو تهديد أو توظيف في النزاعات، محذرة من أن الإقدام على أعمال من شأنها تعريض مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، واستهتاراً بمكانتها الدينية والروحية العظيمة في وجدان المسلمين كافة.



وعبرت الوزارة عن تضامن دولة قطر التام مع السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية وضيوف الرحمن، كما تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة المملكة على صون أمن الحرمين الشريفين والتصدي لكل ما من شأنه تهديد سلامتهما.



وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والرافض بصورة قاطعة لاستهداف المدنيين والأماكن المقدسة، داعية إلى احترام حرمة المقدسات وتجنيبها تداعيات الصراعات والتصعيد في المنطقة.