أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم (الأربعاء)، صدور قرار حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحقّ عضو مجلس النواب بهاء الدين نور محمد حسين؛ بتهمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن إلزامه بردّ أكثر من 40 مليار دينار يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادلها.



وأوضح بيان الهيئة، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحقّ المدان بهاء الدين نور محمد حسين، عضو مجلس النواب؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، مضيفة: أن المحكمة قررت إلزام المدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة 5,887,850,000 خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون دينار عراقي، و10,990,787 عشرة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامة مالية عليه تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة.

النائب العراقي بهاء الدين نور.



وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحقّ المدان وفقاً لأحكام المادة (19/خامساً) من قانون الهيئة، وذلك عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية الخاصة به، فيما قررت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقه، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة.