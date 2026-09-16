غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم (الأربعاء) إلى جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مساء (السبت) القادم، ضمن منافسات كأس المحيط الهادئ للقارات.



ومن المقرر أن يكتفي الأهلي بحصتين تدريبيتين في جنوب أفريقيا قبل المواجهة المرتقبة، إذ يسعى الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش إلى تجهيز عناصره ووضع اللمسات الفنية الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.



ويفتقد الأهلي خلال المواجهة خدمات لاعبه الغامبي أبوبكر سيدي، الذي لم يغادر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا؛ لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، إذ فضّل الجهاز الفني عدم الاستعجال في إشراكه حتى وصوله إلى الجاهزية الكاملة.