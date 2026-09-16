أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ36.090 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية ومنطقة حائل، منها 30.838 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية، و5.252 قطعة عقارية في منطقة حائل، ابتداءً من يوم الأحد 27 سبتمبر 2026م، الموافق 16 ربيع الآخر 1448هـ، حتى نهاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م، الموافق 22 رجب 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة في المنطقة الشرقية في محافظة مليجة تشمل: الخالدية، الفلاح، الصناعية، النخيل، الشفاء، المستشفى، نايف، الازدهار، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى، وفي القليب يبدأ التسجيل في النسيم وعدد من المناطق العقارية الأخرى، وفي القيصومة يبدأ التسجيل في أحواش الأغنام وعدد من المناطق العقارية الأخرى، وفي حفر الباطن يبدأ التسجيل في هجرة السليمانية، الصفيرى، وعدد من المناطق العقارية الأخرى، وفي الذبيبة في: الياسمين، الورود، الفلاح، النخيل، جزء من حي الندى، وعدد من المناطق العقارية الأخرى، ويبدأ التسجيل في عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: الدمام، الظهران، بقيق، الخفجي، وتشمل الأحياء المستفيدة في منطقة حائل في بقعاء جزءاً من حي النخيل، وجزءاً من حي الأندلس، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى، ويبدأ التسجيل في عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: فيد، الأجفر، مبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت «هيئة العقار» إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسَجَّل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.