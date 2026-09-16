أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي، وعدّتها انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداءً مرفوضاً يمثّل استهانةً بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساساً بمشاعر المسلمين.



تضامن مطلق مع المملكة



وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.