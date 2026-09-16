أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ3 قطع عقارية بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من (الأحد) 20 سبتمبر 2026م، وحتى نهاية (الخميس) 24 ديسمبر 2026م.



وأوضحت أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة تشمل: (جزءاً من حي رهط، جزءاً من حي ورقان، جزءاً من حي الحمراء)، مبينة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.



اشتراط صك الملكية



وأشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، مضيفة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.



رفع الموثوقية العقارية



وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.