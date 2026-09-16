أكد المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد، دعم بلاده الكامل والثابت لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

تهديد مباشر وخطير لأمن المنطقة

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير عاصم افتخار أحمد أمام مجلس الأمن الدولي، مجددًا فيها موقف إسلام آباد الداعم لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، ومؤكدًا حقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها من التهديدات والهجمات.

وحذّر عاصم افتخار من خطورة استمرار التصعيد، مشددًا على أن هجمات ميليشيا الحوثي لا تشكّل تهديدًا لأمن المملكة فحسب، وإنما تمثّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها ولسلامة طرق الملاحة البحرية الدولية.