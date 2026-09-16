«ترينديول» تكتسي بالأخضر في هذه المناسبة وتسلط الضوء على الشركات المحلية مع خصومات تصل إلى 60%

تحتفي «ترينديول»، إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، باليوم الوطني السعودي؛ حيث تستبدل لونها البرتقالي الأيقوني باللون الأخضر الذي يرمز إلى المملكة تعبيرًا عن تقديرها لهذه المناسبة الوطنية.

وفي إطار هذه الاحتفالات، ستخصص «ترينديول» شريطًا إعلانيًا على صفحتها الرئيسية يُوجه المتسوقين مباشرةً إلى صفحة البائعين السعوديين المحليين، بما يعزز ظهور الشركات السعودية ويمنحها فرصة أكبر للوصول إلى العملاء خلال أحد أبرز مواسم التسوق السنوية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع احتفاء المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ96، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «عزّنا بطبعنا».

صُممت صفحة البائعين المحليين لمساعدة المتسوقين على اكتشاف العلامات التجارية السعودية المحلية وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء المملكة. وفي اليوم الوطني، تتصدر هذه الصفحة المشهد؛ إذ توفر للمتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات تصل إلى 60% على مجموعة واسعة من المنتجات خلال فترة عروض اليوم الوطني الممتدة من 15 إلى 30 سبتمبر.



وتأتي هذه الحملة استكمالًا لجهود «ترينديول» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث رفعت الشركة ضمن برنامجها الموسّع نسبة خصم العمولة الأولية للبائعين السعوديين الجدد إلى 40% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انضمامهم إلى المنصة، مقارنةً بـ20% سابقًا. وإلى جانب ذلك، يوفّر البرنامج فرق دعم ميدانية تتواصل مع الشركات مباشرةً وتزور مقارّها لتقديم الدعم اللازم وتسهيل إجراءات التسجيل والانضمام.

ويشار إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن مبادرة «نحتفل بطبعنا» التي أطلقتها «ترينديول»، احتفاءً بالأفراد والشركات والمواهب المحلية التي تسهم في دفع مسيرة التنمية في المملكة. وتعكس هذه المبادرة ست قيمٍ جوهرية تُجسّد الهوية السعودية، وهي: الكرم، وحسن الضيافة، والأصالة، والشجاعة، والعزيمة، والرؤية، بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتمكينه من الازدهار.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لترينديول في منطقة الخليج: «يمثل اليوم الوطني السعودي فرصةً للاحتفاء بالإنجازات النوعية التي حققتها المملكة، والطموحات الواعدة التي تمضي نحو تحقيقها في المستقبل. وهذا العام، اخترنا أن تكتسي ترينديول باللون الأخضر، وأن نوظف منصتنا لإبراز الشركات السعودية وتعزيز حضورها أمام شريحة أوسع من العملاء». وأضاف: «نؤمن بأن رواد الأعمال السعوديين الذين يطوّرون علامات تجارية محلية يشكلون ركيزة أساسية لمستقبل المملكة، لذا نواصل العمل على مساعدة المزيد من المتسوقين في اكتشاف هذه العلامات ودعمها ومواكبة نموها».

يمكن للمتسوقين في السعودية استكشاف صفحة البائعين المحليين والاستفادة من العروض الخاصة باليوم الوطني السعودي عبر الموقع الإلكتروني: www.trendyol.com/sa/. كما يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى المنصة من خلال التواصل مع فرق الدعم الميداني المتخصصة أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.partner.trendyol.com/ro/onboarding/registration/لبدء إجراءات التسجيل والانضمام.

يذكر أن ترينديول تأسست في إسطنبول عام 2010، ومنذ ذلك الحين شهدت نموًا متسارعًا لتصبح واحدةً من أبرز منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في العالم. وبفضل اعتمادها على أحدث التقنيات، تمكنت الشركة من ربط أكثر من 250 ألف بائع، إلى جانب علامات تجارية عالمية، بأكثر من 40 مليون عميل عبر تطبيقاتها المتخصصة باللغات المحلية في تركيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، عمان، ألمانيا، أذربيجان، بلغاريا، بولندا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، واليونان. www.trendyol.com/ar/