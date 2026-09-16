كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي خسر 90 مليار يورو نتيجة للنزاع حول إيران والوضع في مضيق هرمز. وقالت خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي: «منذ بداية النزاع في مضيق هرمز، كلّفتنا واردات الوقود الأحفوري 90 مليار يورو إضافية، ومع ذلك، لم نتلق أي جزء إضافي من الطاقة».

نماذج أكثر خطورة

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: «يجب التوصل لنتائج ملموسة مع الصين للحفاظ على التوازن التجاري». وفي سياق آخر، أعلنت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعماً لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء النماذج الأكثر خطورة. وأفادت بقولها: «سأدعو المختبرات الرائدة والمتطورة لمناقشة سبل دعم الجهود الراهنة التي يبذلها القطاع للحد من التنافس، واعدةً أيضاً بالتعاون مع الدول ذات التوجه المماثل، مثل كندا والمملكة المتحدة».

أول عضو شريك

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا، «أول عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت فون دير لاين لمارك كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد: «نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن، ولذا أود العمل معكم لبحث إمكانية أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي».