أرسنال يتأهل إلى الدور الرابع بكأس «كاراباو»

تأهل فريق أرسنال إلى الدور الرابع (دور الـ16) من بطولة كأس رابطة المحترفين «كاراباو»، عقب تغلبه على مضيفه إيبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء (الثلاثاء) على ملعب «بورتمان رود».



أهداف المباراة

سيطر أرسنال على مجريات الشوط الأول، وسجل ثلاثة أهداف بتوقيع ماكس داومان (هدفين) في الدقيقتين 7 و47، ونوني مادويكي في الدقيقة 16.

وواصل فريق المدرب أرتيتا تفوقه مع بداية الشوط الثاني، إذ أحرز الهدف الرابع عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة 58، لكن أنيس مهتمي قلص الفارق لصالح إيبسويتش بعدها بأربع دقائق فقط، ثم أحرز تشوبا أكبوم الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+1.

انطلاقة مثالية

وبذلك، حقق أرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي، الفوز في مبارياته الست هذا الموسم بمختلف المسابقات.