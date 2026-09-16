أثار أحدث ظهور للفنان الكويتي عبدالله الرويشد قلق جمهوره، بعدما ظهر خلال مشاركته في حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للهيئة العامة للشباب والرياضة، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وهو يتحرك بمساعدة مرافقيه.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة الرويشد برفقة ثلاثة أشخاص، بينما أمسك اثنان منهم بيديه لمساعدته على المشي، مع ظهور علامات التعب عليه، ما أعاد حالته الصحية إلى دائرة اهتمام متابعيه ومحبيه.

وحظي الفنان الكويتي باستقبال حار من الحاضرين، فيما تفاعل جمهوره مع اللقطات المتداولة، متمنين له استكمال رحلة التعافي واستعادة عافيته والعودة إلى نشاطه الفني.

تحذير سابق

ويأتي تداول أحدث ظهور لعبدالله الرويشد بعد أسابيع من تحذير سابق صدر نيابة عنه، طالب خلاله الجمهور باحترام خصوصيته وعدم تصويره أو تداول صوره ومقاطع فيديو له دون موافقته، خصوصًا خلال فترة العلاج والنقاهة التي يمر بها.

وشدد التحذير على أن نشر صور الرويشد دون إذنه يمثل تجاوزًا لخصوصيته، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محتوى يتم تداوله بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في الكويت.

سر الغياب

يذكر أن ابتعد عبدالله الرويشد عن المسرح لأكثر من عامين بعد وعكة صحية أعقبت مشاركته في ختام (هلا فبراير 2024)، ليبدأ رحلة علاج ونقاهة خارج الكويت، مع مواصلته نشاطه الفني بطرح أغنية (ما قلت لك) وظهوره في عدد من المناسبات العامة خلال الفترة الماضية.