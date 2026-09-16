استبعد مدرب المنتخب السعودي دونيس القائد سالم الدوسري والظهير الأيمن سعود عبدالحميد من قائمة «الأخضر» التي ستشارك في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها جدة من (الأربعاء) القادم وحتى 6 أكتوبر القادم، وذلك لعدم جاهزية الثنائي وحاجتهما لاستكمال برنامجيهما التأهيليين.

وكانت "عكاظ" أشارت إلى غياب قائد الهلال سالم الدوسري، ولاعب لانس الفرنسي سعود عبدالحميد.

وضمّت قائمة منتخبنا الوطني في حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، وفي خط الدفاع: عبدالإله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسن كادش، حسان تمبكتي، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي. وفي خط الوسط: مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، علاء آل حجي، وفي خط الهجوم: سلطان مندش، محمد أبوالشامات، همام الهمامي، صالح أبوالشامات، عبدالله الحمدان، فراس البريكان، عبدالله آل سالم.

وسينطلق معسكر «الأخضر» غداً (الخميس) بجدة استعداداً للمشاركة في بطولة «خليجي 27».

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكويتي (الأربعاء) القادم، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في افتتاح رسمي يتزامن مع احتفالات «اليوم الوطني السعودي».

ويخوض «الأخضر» مباراته الثانية أمام منتخب عُمان (السبت) 26 من سبتمبر الجاري، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق في 29 من الشهر ذاته.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: الكويت، وعُمان، والعراق، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات: قطر، والإمارات، والبحرين، واليمن.