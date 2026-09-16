خطف فريق ريال مدريد فوزاً قاتلاً من مضيفه إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء (الثلاثاء) على ملعب (مانويل مارتينيز فاليرو)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

سجل لاعب إلتشي ماتياس ديتورو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25، ليمنح ريال مدريد التقدم، قبل أن يوقع النجم الفرنسي كيليان مبابي على الهدف الثاني للميرنغي بعدها بثماني دقائق فقط.

وقلص أبييل أوسوريو النتيجة لصالح إلتشي في الدقيقة 71، ثم واصل الفريق صاحب الأرض صحوته بتسجيل الهدف الثاني عن طريق فرناندو نينيو، لتشتعل الأجواء في المدرجات.

وخطف كارلوس إسبي هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90+1، بتسديدة سهلة في الشباك، مستغلاً تمريرة ذهبية من زميله كيليان مبابي.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب (الليغا)، متأخراً بفارق الأهداف عن برشلونة متصدر الترتيب، الذي سيواجه راسينغ سانتاندير اليوم (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند نقطتين في قاع جدول الترتيب، من أربع هزائم وتعادلين.