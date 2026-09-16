أكد البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم، أن فريقه حاول الظهور بصورة تنافسية أمام الهلال والخروج بنتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن الفوارق الفنية وجودة لاعبي الفريق السعودي جعلت المهمة صعبة ليخسر الفريق بهدفين لهدف في افتتاحية لقاءاتهما في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال مارتينز خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «جئنا لكي نكون تنافسيين ونخرج بنتيجة إيجابية، وبدأنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في صناعة فرصتين، لكن بعد ركلة الجزاء تمكن الهلال من التحكم في المباراة وإدارتها بالشكل الذي يريده».



وأضاف: «ركلة الجزاء كانت ساذجة من جانبنا، وبجودة لاعبي الهلال أصبح الأمر صعبًا علينا، ومع ذلك قاتلنا من أجل الحصول على شيء من المباراة، ولا يمكنني أن ألوم اللاعبين، فقد تنافسوا أمام أحد أفضل الفرق في المسابقة».



وتطرق المدرب البرتغالي إلى حالتي الطرد خلال المواجهة، قائلًا: «صحيح أن الطرد كان على الفريقين، لكنه بلا شك أثر علينا، وهناك أيضًا بعض الأمور المتعلقة بجاهزية فريقنا خلال الفترة الماضية».



وأوضح مارتينز أن الفوارق الفنية بين الفريقين كان لها تأثيرها في سير اللقاء، مضيفًا: «الفوارق الفنية كبيرة بين فريقنا والهلال، والتغييرات التي أجريتها كانت في محلها، كما أعتقد أن لدينا ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم».



واختتم مدرب الغرافة حديثه بالإشادة بالهلال حيث قال: «الهلال أحد أفضل الفرق في المسابقة، وسيقاتل من أجل تحقيق اللقب».