أتاحت الصحة السعودية تطعيم الأنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي اعتباراً من اليوم (الأربعاء)

وأكدت فعالية اللقاح في تقليل احتمالات الإصابة والحد من مضاعفاتها، ونبهت الجميع بأن 95.5% من حالات التنويم في العناية المركزة العام الماضي كانت لأشخاص لم يتلقوا اللقاح وأن التطعيم يسهم في خفض خطر الوفاة لدى كبار السن بنسبة تتجاوز الثلثين، مؤكدة أهمية الحصول عليه سنوياً، نظراً للتغير المستمر في سلالات فايروسات الأنفلونزا.

وبيّنت «الصحة» أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا الموسمية تشمل المصابين بالأمراض المزمنة، والأشخاص فوق 50 عاماً، والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات، والحوامل، والمصابين بالسمنة المفرطة، إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي، داعية إلى المبادرة بالحصول على اللقاح.