أثار تصادم سفينتين حربيتين هندية وباكستانية في البحر المخاوف من عودة التوتر بين البلدين الجارتين في جنوب آسيا، وفق «بلومبرغ».



وقالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم (الأربعاء)، إن القائم بالأعمال في المفوضية العليا الباكستانية استُدعي إلى الوزارة، التي قدمت احتجاجاً شديداً على ما وصفته بـ«السلوك غير المقبول وغير المهني للوحدات البحرية الباكستانية في البحر، والذي أدى إلى تصادم مع وحدة تابعة للبحرية الهندية»، مضيفة أن الحادث لم يتسبب في «أضرار جسيمة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقال مسؤول حكومي في نيودلهي، في رسالة نصية وجهها إلى الصحفيين، إن سفينة حربية باكستانية اصطدمت بسفينة تابعة للبحرية الهندية في المياه الدولية شمال بحر العرب، مساء (الثلاثاء)، مبيناً أن السفينة الهندية كانت تنفذ مهمة مراقبة روتينية عندما اقتربت منها السفينة الباكستانية بسرعة عالية، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.



ولا تزال العلاقات بين البلدين، المسلحين نووياً، متوترة منذ سقوط 26 شخصاً، معظمهم من السياح، في هجوم وقع في إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند العام الماضي، ما دفع البلدين إلى حافة حرب شاملة.



ويأتي الحادث البحري في وقت يتسبب فيه تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، ما يزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة وحرية حركة السفن في المياه المحيطة ببحر العرب.