توصل علماء بريطانيون إلى تحديد آلية بيولوجية طبيعية تساعد الجسم على إنهاء الالتهاب مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب وبعض الاضطرابات المرتبطة بالمناعة، وهو اكتشاف قد يؤدي إلى علاجات جديدة للأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب الملايين حول العالم.

منع النمو المفرط لنوع من خلايا الدم

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية (UCL) فإن هناك مجموعة من الجزيئات الدهنية الصغيرة تسمى «الأوكسيليبينات الإيبوكسيدية» تعد جزءًا من عملية إيقاف الالتهاب، تساعد على منع النمو المفرط لنوع من خلايا الدم البيضاء يسمى «الخلايا الوحيدة الوسيطة»، التي يمكن أن تدعم الشفاء على المدى القصير لكنها قد تسهم في الالتهاب المزمن إذا تراكمت بأعداد كبيرة. وأجرى الخبراء تجربة لدراسة عملية مباشرة لدى البشر، توصلت إلى زيادة مستويات «الأوكسيليبينات الإيبوكسيدية»، ساعدت على تخفيف الألم بشكل أسرع، وقللت بشكل حاد عدد الخلايا الوحيدة الوسيطة في الدم والأنسجة.

علاجات أكثر أماناً

وأفادت معدة الدراسة من قسم الشيخوخة والروماتيزم والطب التجديدي في الكلية الدكتورة أوليفيا براكن أن النتائج تكشف عن مسار طبيعي يحد من التوسع الضار للخلايا المناعية ويساعد على تهدئة الالتهاب بشكل أسرع، واستهداف هذه الآلية قد يؤدي إلى علاجات أكثر أمانًا تعيد التوازن المناعي دون قمع المناعة عموماً. يذكر أن الالتهاب هو من أهم استجابات الجهاز المناعي الدفاعية، ويساعد الجسم على محاربة العدوى وإصلاح الأنسجة التالفة، وفي حال استمرار هذه الاستجابة لفترة طويلة جدًا، فقد تبدأ في إيذاء الأنسجة السليمة وتسهم في حالات مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري.