أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا-آ-نوفا، وسط البرتغال، على نحو ألف هكتار، في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جداً لاندلاع الحرائق.



تقديرات أولية



وأفاد رئيس بلدية برونسا-آ-نوفا، جواو لوبو، بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق ألغيتو دا بيرا ونحو 100 هكتار في حريق أتالايا، موضحاً أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضاً أضراراً لحقت بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية.



وكان الحريقان قد اندلعا (الإثنين) الماضي بفارق نحو ثلاث ساعات ونصف، قبل أن يدخل حريق أتالايا مرحلة السيطرة أمس، فيما بلغ حريق ألغيتو دا بيرا المرحلة نفسها فجر اليوم.



وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال، من بداية يناير إلى نهاية أغسطس الماضي، 6,910 حرائق أتت على 67,130 هكتاراً، بانخفاض قدره 73.5% بالمساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، رغم ارتفاع عدد الحرائق بـ6.7%.