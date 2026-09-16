ليلة تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة النجم الدولي البرتغالي روبن نيفيز المحترف بصفوف الهلال، عندما تلقى تحية خاصة وكبيرة بدأت من تدريبات الإحماء حتى نهاية اللقاء الذي جمع الهلال والغرافة ضمن افتتاحية المشوار ببطولة آسيا للنخبة، على ملعب المملكة أرينا.



وحملت المباراة رسالة خاصة للاعب بدأت من مدرجات المملكة أرينا، قبل أن تنتقل إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني، ليصبح نيفيز بطل مشهد جمع بين الدعم الجماهيري والرد بالكرة خلال أحداث الشوط الأول.



ورددت جماهير الهلال اسم نيفيز في الدقيقة الثامنة، في إشارة إلى رقم قميصه، كما ظهر تيفو لدعم الدولي البرتغالي، في أول مباراة يخوضها فريقه على ملعبه بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة التعاون الأخيرة.



وفي الدقيقة 45+3، تحصل الهلال على ركلة جزاء، ليتقدم نيفيز لتنفيذها وينجح في تسجيل هدف التقدم، مضيفاً ركلة جديدة إلى واحد من أكثر السجلات ثباتاً في مسيرته مع الزعيم.



واقعة جوتا



بدأت القصة خلال فوز الهلال على التعاون 6-0 في بريدة، عندما رددت مجموعة من جماهير أصحاب الأرض اسم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا في اتجاه نيفيز، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة بالنظر إلى العلاقة التي كانت تجمع اللاعبين.



وكان جوتا أحد أقرب أصدقاء نيفيز، إذ تزامل الثنائي في بورتو وولفرهامبتون ومنتخب البرتغال، وكان لاعب الهلال أحد حاملي نعش مواطنه خلال جنازته عقب وفاته مع شقيقه أندريه سيلفا في حادثة سير بإسبانيا خلال يوليو 2025.



ورد نيفيز خلال المباراة بالإشارة إلى السماء، قبل أن يعلق عقب اللقاء على ما حدث، بينما اتسع نطاق القضية في الساعات التالية، وأعلن الهلال تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الهتافات.



كما أدان الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري روشن الواقعة، فيما تدخل كريستيانو رونالدو لدعم مواطنه، وطالب بمنع المسؤولين عن مثل تلك الهتافات من دخول الملاعب مدى الحياة، معتبراً أن استغلال وفاة جوتا في استفزاز نيفيز أمر لا يمكن قبوله.



ولم تتوقف القضية عند حدود الإدانات، إذ قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، معاقبة التعاون بخوض مباراتيه القادمتين على أرضه في دوري روشن دون حضور جماهيري، إلى جانب فرض غرامة مالية على النادي بسبب الواقعة.



الدقيقة 8



قبل مواجهة الغرافة انتشرت بين جماهير الهلال دعوات لتخصيص الدقيقة الثامنة من المباراة لدعم نيفيز، واختير الرقم تحديداً لارتباطه بالقميص الذي يرتديه اللاعب مع الفريق.



وتحولت المبادرة إلى مشهد فعلي داخل المملكة أرينا، بعدما رددت المدرجات اسم لاعب الوسط البرتغالي عند وصول المباراة إلى الدقيقة 8، في رسالة جاءت بعد 3 أيام فقط من واقعة التعاون.



لكن الجزء الآخر من القصة كتبه نيفيز بنفسه قبل الاستراحة. فمع حصول الهلال على ركلة جزاء، تقدم صاحب القميص رقم 8 للتنفيذ، ووضع الكرة في الشباك.



ويكتسب الهدف أهمية إضافية بالنظر إلى سجل نيفيز من علامة الجزاء، بعدما أصبح اللاعب أحد الخيارات الأكثر ثباتاً للهلال في تنفيذ الركلات منذ انتقاله إلى الهلال صيف 2023.



علامة الجزاء



عزز هذا الهدف سجل روبن نيفيز اللافت من ركلات الجزاء مع الهلال، إذ رفع حصيلته إلى 19 ركلة ناجحة من أصل 21 محاولة في مختلف البطولات، بنسبة نجاح بلغت نحو 90.5%.



كما حافظ البرتغالي على العلامة الكاملة خلال الموسم الحالي 2026-27، بعدما سجل بقميص «الزعيم» الركلات الخمس التي نفذها أمام الفيصلي «مرتين»، والرائد، والشباب، والغرافة.



ويمتد تفوق نيفيز من علامة الجزاء إلى مسيرته الاحترافية كاملة، بعدما أصبح رصيده 29 ركلة ناجحة من أصل 32 محاولة، بنسبة 90.6%، مقابل 3 ركلات مهدرة فقط، اثنتان منها بقميص الهلال، والأخرى مع وولفرهامبتون في 2017.