ضبطت وزارة الموارد، في حملة رقابية، 10 منشآت مخالفة تمارس نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون ترخيص. شملت الحملات والرصد مؤسسات فردية ومكاتب خدمات عامة وأخرى تقدّم خدماتها عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية. وتمثّلت المخالفات في ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لـ«قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية»، وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين. وأشارت إلى أن ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص تُعد مخالفة جسيمة، وتبلغ غرامتها 200 ألف ريال للمرة الأولى، و220 ألف ريال عند التكرار للمرة الثانية، وترتفع إلى 250 ألف ريال في المرة الثالثة.