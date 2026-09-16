سجلت الأندية السعودية الخمسة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة ستة أهداف خلال منافسات الجولة الأولى، مقابل استقبال شباكها ثمانية أهداف، في حصيلة شهدت فوز الهلال والقادسية، وتعادل الأهلي والاتحاد، فيما تلقى النصر خسارة أمام العين الإماراتي.



وجاءت الأهداف السعودية بواقع هدفين للهلال أمام الغرافة القطري، ومثلهما للقادسية في شباك الوصل الإماراتي، بينما سجل كل من الاتحاد والأهلي هدفًا واحدًا أمام الشمال القطري وباختاكور الأوزبكي على التوالي.



وعلى الجانب الآخر، استقبل النصر أربعة أهداف أمام العين، فيما اهتزت شباك الهلال والقادسية والاتحاد والأهلي بهدف واحد لكل فريق.



وشهدت مباريات الأندية السعودية في الجولة الأولى ركلة جزاء واحدة منفذة، نجح الهلال في تسجيلها، لتكتمل بذلك حصيلة الجولة الأولى بانتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، وحصد الأندية السعودية ثماني نقاط من أصل 15 نقطة متاحة.