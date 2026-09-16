تعود بكرات الشعر الحرارية إلى الواجهة كإحدى أدوات التصفيف التي تمنح الشعر مظهراً أكثر امتلاءً وحيوية، خصوصاً مع عودة تسريحات الشعر الكبيرة والتموجات الناعمة المستوحاة من إطلالات التسعينيات.

وتعتمد الفكرة على تسخين البكرات ثم لف خصلات الشعر حولها، وتركها حتى تبرد قبل فكها. وتساعد هذه الطريقة على منح الشعر حجماً عند الجذور وانحناءة ناعمة للأطراف، من دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في استخدام فرشاة التصفيف.

وتختلف النتيجة بحسب حجم البكرات؛ فالبكرات الكبيرة تمنح تموجاً واسعاً وحجماً واضحاً، بينما تساعد الأحجام الأصغر على الحصول على تموجات أكثر تحديداً. ولهذا أصبحت البكرات خياراً شائعاً لمن تبحث عن تسريحة تبدو مرتبة وكأنها خرجت من صالون التجميل.

ومن أبرز مزاياها أنها تسمح بتصفيف الشعر أثناء إنجاز مهام أخرى، إذ يمكن وضع البكرات وتركها حتى تبرد، ثم فكها وتمشيط الخصلات بالأصابع للحصول على مظهر أكثر انسيابية وطبيعية.

وللحصول على نتيجة أفضل، ينصح باستخدامها على شعر جاف، مع توزيع خفيف لمنتج يحمي الشعر من الحرارة قبل التصفيف. كما يفضل عدم المبالغة في رفع درجة الحرارة أو إبقاء البكرات الساخنة لفترة طويلة، خصوصاً للشعر الجاف أو المتضرر.

ومع استمرار انتشار تسريحات الشعر الكثيف والتموجات الواسعة، تبدو بكرات الشعر الحرارية خياراً عملياً لمن ترغب في إضافة حجم وحركة إلى شعرها بطريقة بسيطة، مع الحفاظ على مظهر أنثوي ناعم.