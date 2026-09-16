تدخل صناعة العناية بالبشرة مرحلة جديدة مع اعتماد مادة «بيموتريزينول» ضمن المكونات الفعالة المسموح باستخدامها في واقيات الشمس بالولايات المتحدة، في خطوة تأتي بعد أكثر من عقدين من دون إضافة مادة جديدة إلى قائمة مكونات الحماية من الشمس هناك.

وتعمل المادة على توفير حماية واسعة من الأشعة فوق البنفسجية، بما يشمل الأشعة المرتبطة بتصبغات البشرة والشيخوخة الضوئية، إلى جانب الأشعة التي تسبب حروق الشمس. كما تتميز بثباتها عند التعرض لأشعة الشمس، ما يساعد على الحفاظ على فعاليتها لفترة أطول.

ورغم أن اعتمادها في الولايات المتحدة يُعد حديثاً، فإن المادة مستخدمة منذ سنوات في منتجات الوقاية من الشمس في عدد من الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية والآسيوية، ما يجعلها مألوفة لدى شركات مستحضرات التجميل خارج السوق الأمريكية.

وتبرز أهمية هذه الخطوة أيضاً في قدرتها على العمل إلى جانب مكونات أخرى داخل تركيبة واقي الشمس، الأمر الذي قد يمنح الشركات مساحة أكبر لتطوير مستحضرات حماية أكثر استقراراً وتنوعاً في القوام والتركيبة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه صناعة الجمال إلى تطوير واقيات الشمس لتكون جزءاً أساسياً من روتين العناية اليومي، وليس مجرد منتج يُستخدم عند التعرض المباشر للشمس، مع اهتمام متزايد بحماية البشرة من آثار الأشعة على المدى الطويل.