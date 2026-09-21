اختارت النجمة اللبنانية نوال الزغبي إطلالة سوداء بطابع درامي وغامض، وظهرت بها ضمن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة «Cute!».

وجاء الفستان بتصميم يعتمد على الخطوط الهندسية والتفاصيل الدقيقة، مع استخدام تقنية «الإيهام البصري» التي تمنح بعض أجزاء التصميم تأثيراً شفافاً وخفيفاً، لتضيف بعداً غامضاً إلى الإطلالة.

وتزين الجزء العلوي بتفاصيل سوداء لامعة، فيما جاءت القصة محددة للقوام ومكشوفة الكتفين، مع كورسيه مزين بخطوط طولية من الترتر الأسود، ما منح الفستان حضوراً مسرحياً يتناسب مع أجواء العمل المصور.

وحافظت نوال على بساطة بقية التنسيق حتى يبقى الفستان محور الإطلالة، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة، في حين تولى جورج شمعون تنسيق اللوك.