بين بيان المنتخب السعودي الذي أعلن استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر لـ«أسباب انضباطية»، وما أعقب القرار من تداول روايات متعددة حول الواقعة، بقي السؤال الأهم بلا إجابة واضحة: ما المخالفة التي استوجبت استبعاد اللاعب؟



القرار في حد ذاته شأن فني وإداري يخضع لأنظمة المنتخب ولوائحه، والانضباط داخل معسكر المنتخب الوطني لا يقبل التهاون، لكن وصف المخالفة بأنها «انضباطية» دون توضيح الحد الأدنى من طبيعتها فتح مساحة واسعة للاجتهاد والتأويل.



وتضاعف الغموض مع تداول روايات مختلفة في الوسط الرياضي ومنصات التواصل، بعضها ربط القرار بعدم حضور اللاعب تدريباً، وأخرى تحدثت عن تفاصيل مختلفة تماماً. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات رسمية تثبت هذه الروايات، فيما اكتفى البيان الرسمي بالإشارة إلى الأسباب الانضباطية دون تفاصيل.



وهنا تبرز التساؤلات، فإذا كان القرار انضباطياً وأُعلن بهذه الصفة، فإن توضيح طبيعة المخالفة، بالقدر الذي لا يمس خصوصية اللاعب أو الأنظمة الداخلية، يصبح مهماً لإغلاق باب الشائعات وحماية المنتخب واللاعب معاً.



فالفراغ المعلوماتي لا يبقى فارغاً طويلاً. كلما تأخر التوضيح، ظهرت رواية جديدة، وتحولت واقعة انضباطية محددة إلى مساحة مفتوحة للتكهنات.