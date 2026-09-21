استقبل نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري.

ودشّن الأمير خالد بن سطام خلال اللقاء، البرنامج التأصيلي لتوحيد العبادة "البناء العقدي"، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظات المنطقة ومراكزها، مستهدفًا مختلف شرائح المجتمع. واستمع نائب أمير عسير إلى شرحٍ عن البرنامج وأهدافه الرامية إلى تأصيل العقيدة الصحيحة، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية. وأكد الأمير خالد بن سطام، أهمية البرامج التوعوية والتأصيلية في تعزيز الوعي الشرعي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مثمناً جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المجال، ومتمنياً للقائمين على البرنامج التوفيق في تحقيق أهدافه.