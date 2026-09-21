أعلنت رابطة دوري المحترفين الفائزين بجوائز شهر سبتمبر، التي شهدت حضوراً اتحادياً وأهلاوياً فيما غاب المتصدر الهلال وحامل اللقب النصر عن القائمة.



إذ حصد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر، بفضل أدائه في الجولات الخامسة والسادسة والسابعة.



وحقق الألماني ينس فيسينغ، المدير الفني لفريق الاتحاد، جائزة مدرب شهر سبتمبر، وكسب البولندي مارسين بولكا، لقب الحارس الأفضل عن الشهر نفسه، فيما ظفر لاعب الرياض الشاب، عصام بحري، بجائزة اللاعب الواعد الأفضل.



ويملك إيفان توني، أفضل سلسلة تهديفية مستمرة خلال سبتمبر بالتسجيل في مبارياته الثلاث أمام الرياض والقادسية والحزم. ووجه توني 10 تسديدات على مرمى المنافسين، بدقة بلغت 62.5%.



وحقق فيسينغ العلامة الكاملة مع الاتحاد في مباريات سبتمبر، منها تعريض حامل اللقب، فريق النصر، للخسارة الأولى في الموسم 2-1 في جدة. وسجل الاتحاد 7 أهداف في انتصاراته الثلاثة، فيما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف.



وأسهم حارس نيوم بولكا في انتصارات فريقه الثلاثة أمام الخليج والهلال والفتح، محققاً شباكاً نظيفة في المباراتين الأوليين في الشهر.



وكسب عصام بحري (21 عاماً) ثقة مدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، مشاركاً في المباريات الثلاث لفريقه في سبتمبر أمام الأهلي والخليج، ثم كان عنصراً فاعلاً في تحقيق الانتصار على الخلود.