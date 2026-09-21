كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيعقدون اجتماعًا في مدينة شنتشن الصينية بعد نحو شهرين، لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي ووضع بروتوكولات التواصل في حال وقوع حوادث تتعلق بسلامة التكنولوجيا الجديدة.



حوار رسمي



وأوضح بيسنت في مقابلة مع «سي إن بي سي» اليوم أن المحادثات التي أجراها أمس مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنج» أسفرت عن اتفاق الجانبين على إنشاء حوار رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي، يتضمن قناة اتصال مباشرة للتعامل مع حوادث السلامة المرتبطة بهذه التكنولوجيا.



بروتوكولات مشتركة



وأضاف أن واشنطن وبكين تعتزمان مناقشة بروتوكولات مشتركة لتحديد أبرز المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك احتمال خروج الوكلاء عن السيطرة، أو استغلال جهات غير حكومية للأنظمة المتقدمة بشكل سيئ.