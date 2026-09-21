واصلت عملة بيتكوين مكاسبها القوية، متجاوزة مستوى 85.11 ألف دولار لترتفع بنسبة 4% خلال تعاملات اليوم، وتسجل أعلى مستوياتها منذ 29 يناير الماضي، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية واستمرار الزخم الإيجابي الذي سيطر على السوق خلال الأسبوع الماضي.

تحسن واسع

وجاءت المكاسب الأخيرة بعدما ارتفعت بيتكوين بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، بينما صعدت إيثريوم بأكثر من 6% لتتجاوز مستوى 2600 دولار، في حين حافظت عملة XRP على تداولاتها فوق مستوى 1.40 دولار بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 5%، ما يعكس تحسناً واسع النطاق في أداء سوق العملات المشفرة.

تحول صعودي

وتشير مؤشرات الزخم الفني إلى بداية تحول صعودي في اتجاه السوق، إذ يواصل المشترون تعزيز مراكزهم مع ارتفاع الأسعار. كما أن اختراق بيتكوين سابقاً مستوى 81 ألف دولار سمح لها باستعادة ما يُعرف بـ«متوسط السوق الحقيقي»، وهو مؤشر مستمد من بيانات البلوك تشين يُستخدم لقياس متوسط تكلفة شراء المشاركين النشطين في السوق.

زيادة الاحتمالات

ويُقدَّر هذا المؤشر حالياً بنحو 76,660 دولاراً، ويُنظر إلى التداول فوقه على أنه دليل على أن شريحة واسعة من المستثمرين تحتفظ بأرباح غير محققة، وهو ما يميل إلى دعم المعنويات الإيجابية وزيادة احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد.

ويرى محللون أن نجاح بيتكوين في الثبات فوق المستويات الحالية قد يفتح الطريق لاختبار مستويات أعلى خلال الفترة القادمة، مع مراقبة تحركات المستثمرين قرب حاجز 85 ألف دولار باعتباره أحد أبرز مستويات المقاومة قصيرة الأجل.