عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، متراجعة بأكثر من 3%، في وقت تترقب فيه الأسواق مآلات التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد» تيم ووترر: «يبدو أن جزءاً من علاوة المخاطر بدأ يتلاشى من أسعار النفط، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى مسار دبلوماسي لخفض التصعيد في الصراع الأمريكي الإيراني هذا الأسبوع»، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



وتعززت الآمال بتهدئة التوترات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك، فيما نقلت طهران شروطها إلى الوسطاء تمهيداً للعودة إلى المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع مع واشنطن.



وفي أسواق النفط، تراجعت العقود الآجلة للخامين القياسيين، إذ انخفض خام «برنت» تسليم نوفمبر بنسبة 3.25%، بما يعادل 3.37 دولار، ليصل إلى 100.50 دولار للبرميل.



كما تراجع خام «نايمكس» تسليم أكتوبر بنسبة 3.15%، منخفضاً 3.16 دولار، ليستقر عند 97.14 دولار للبرميل.