كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع عدد رخص البناء الصادرة في المملكة العربية السعودية إلى 5,828 رخصة في يوليو 2026، مقابل 5,582 رخصة في يوليو 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4%.

وعلى أساس شهري، سجل عدد الرخص ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة بشهر يونيو 2026 الذي بلغت فيه الرخص 5,045 رخصة.

الارتفاع الشهري

وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، قد أظهرت ارتفاع عدد رخص البناء الصادرة في السعودية إلى 5,045 رخصة في شهر يونيو 2026، مقابل 4,192 رخصة في يونيو 2025، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 20.3%.

وعلى أساس شهري، سجل عدد الرخص انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو 2026 الذي بلغت فيه الرخص 5,056 رخصة.

تكاليف البناء

يذكر أن بيانات الإحصاء قد كشفت أخيراً ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال شهر يوليو 2026 بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق يوليو 2025.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.2% وزيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 2.6%.

القطاع السكني

ووفقاً لبيانات الهيئة، شهد الرقم القياسي للقطاع السكني ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.2% نتيجة لارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.2% مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 5.7%، وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.4% وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3%. وشهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1.8% بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.9%، وأسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 2.8%.

شهر يونيو

وكان الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية قد ارتفع بنسبة 2.7% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

ووصل الرقم القياسي لتكاليف البناء إلى 104.0 نقطة في يونيو الماضي وفقاً لسنة الأساس 2023، مقارنة بـ 101.2 نقطة في يونيو 2025. وذكرت الهيئة أن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.6%، وتكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 3.1%.

الارتفاع السنوي

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في يونيو 2026 على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة في تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.6%.

وأظهرت بيانات تكاليف البناء حسب القطاعات لشهر يونيو 2026 استمرار الارتفاع في كلا القطاعين، حيث سجل القطاع السكني - الذي يشكل الثقل الأكبر بوزن 77.5% - نمواً بنسبة 2.6% مقارنة بيونيو 2025. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة في تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، والعمالة بنسبة 2.5%، والمواد الأساسية بنحو 1.8%.